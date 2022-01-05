Sadakatsiz (5 Ocak 2022) bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz (5 Ocak 2022) bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü TV8 yayın akışında göremeyen izleyiciler meraklandı. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

"Doctor Foster" dizisinden uyarlanan, başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi popüler oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisi, yeni sezonda da oldukça heyecanlı...

Son bölümde Volkan ve Ali'nin arası, Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesiyle bozulsa da Asya kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma meselesi yeni bir dönemece doğru ilerler. Aynı zamanda Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerine neden olur.

Kanal D'de çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, yılbaşının ardından yeni bölümüyle ekranlara gelecekti. Ancak dizi yayın akışında yer almadı.

Sadakatsiz izleyicileri ise "Bu akşam Sadakatsiz yok mu, neden? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu? İşte ayrıntılar...

SADAKATSİZ NEDEN YAYINLANMADI?

En son 45. bölümü ile ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında yer almayacak.

Diziye yılbaşı nedeniyle ara verildiği öğrenildi. Böylece 5 ve 12 Ocak Çarşamba akşamlarında Sadakatsiz'in yeni bölümü yayınlanmayacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ

Sadakatsiz dizisi final yapmadı. Dizinin yeni bölümünün 19 Ocak'ta yayınlanacağı öngörülüyor.