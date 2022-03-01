Sadakatsiz 51. bölüm 2. fragmanı: Katilsin sen Aras, katil!

Sadakatsiz'in yayınlanan yeni fragmanında; Asya ve Aras'ın yüzleştiği görüldü. Asya, Haluk Bey'in ölümüne sebep olan Aras'ı suçlayarak, "Katil misin sen?" dedi ve ağlamaya başladı.

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Sadakatsiz, son viraja girdi.

10 bölüm sonra final yapacak olan dizinin yayınlanan son fragmanında; Aras, Haluk Bey'in ölümünde Asya'nın suçu olmadığını Selçuk'a anlattı.

Selçuk ise Aras'la olan konuşmasından bahsedip Asya'ya bir suçu olmadığını söyledi ancak işler sarpa sardı.

Aras ile yüzleşen ve onun Haluk'un ölümüne sebep olduğunu artık iyice anlayan Asya, "Kalbini tuttuğunu gördün ve adamı öylece bıraktın mı? Benim yardım edeceğimi bile bile...

Nasıl yaparsın bunu Aras? Katil misin sen? Nasıl bırakırsın adamı öyle? Ne demek bu? Eğer bana söyleseydin, Haluk Bey yaşıyor olacaktı." dedi. İşte Sadakatsiz 51. bölüm 2. fragmanı...

Sadakatsiz 51. bölüm 2. fragmanı İZLE