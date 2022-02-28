Sadakatsiz 51. bölüm fragmanı: Ali ortalarda yok, Asya ile Derin karşı karşıya!

Sadakatsiz dizisinin 51. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Volkan Derin'e Ali'nin nerede olduğunu sordu. Derin ise Volkan'a, Ali'nin evden çıktığını ve nereye gittiğini bilmediğini söyledi.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 2 Mart Çarşamba akşamı 51. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Final yapmaya hazırlanan Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 51. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan fragmanda; Volkan Derin'e Ali'nin nerede olduğunu sorar. Derin ise Volkan'a, Ali'nin arkadaşı İpek'le evden çıktığını ve nereye gittiğini bilmediğini söyler.

Asya, Volkan'ın evine oğlu Ali'yi görmek için gelir. Derin ise, Asya'nın da içinde olduğu aile fotoğrafını gördükten sonra ona bilenir. Ali'nin onun oğlu olması sebebiyle ilgisini bir anda Ali'den keser.

Bu yüzden, Asya'nın Ali konusunda sorduğu soruyu sert bir şekilde yanıtlar. Bu arada Volkan, Asya'ya şaşırtan bir bilgi verir. İşte Sadakatsiz 51. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 51. Bölüm Fragmanı VİDEO