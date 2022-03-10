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- Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı: Volkan ve Asya'dan tehlikeli yakınlaşma...
Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı: Volkan ve Asya'dan tehlikeli yakınlaşma...
- Haber Merkezi
- 10.03.2022 - 12:23
Med Yapım imzalı, Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan Sadakatsiz, yeni bölümleriyle devam ediyor.
2020 yılında yayın hayatına başlayan ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran dizi, yavaş yavaş finale doğru gidiyor.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı dizide gelen son fragman, heyecanlandırdı.
Dizinin yayınlanan son fragmanında; Asya'nın gitmeye karar verdiği, Volkan'ın ise konuşmak için eve geldiği görüldü.
Asya'nın Volkan'a olan samimi tavırları dikkatleri çekerken, Asya'nın yakın sohbeti Volkan'ın hoşuna gitti.
İçeceği üzerine dökülen Volkan'a yardım eden Asya, Volkan'ın gömleğini çıkarırken Derin'e yakalandı.
İkilinin yakınlığını görüp şoke olan Derin ise neye uğradığını şaşırdı. İşte Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı...
Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı İZLE