Haberler

Medya Haberleri

Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı: Volkan ve Asya'dan tehlikeli yakınlaşma...

Sadakatsiz 52. bölüm fragmanı: Volkan ve Asya'dan tehlikeli yakınlaşma...

Sadakatsiz'in yayınlanan 52. bölüm fragmanında; Volkan'ın Asya'yı ziyarete geldiği ve bu sırada üzerine içecek döküldüğü görüldü. Asya ise Volkan'ın gömleğini çıkardığı sırada Derin'e yakalandı.