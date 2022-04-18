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    Sadakatsiz 57. bölüm fragmanı: Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı!

    Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin'in, Volkan'ın kalbine makas sapladığı görüldü. Peki Volkan ölecek mi?
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:49
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    Sadakatsiz 57. bölüm fragmanı: Derin, Volkan'ın kalbine makas sapladı!

    Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici'nin kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz, heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

    BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor.

    Adım adım finale doğru giden Med Yapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 20 Nisan Çarşamba akşamı 57. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Dizinin merakla beklenen 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Volkan'ın Asya'yla öpüştüğünü öğrenen Derin, Volkan'a makasla saldırdığı görüldü.

    İzleyiciler ise bu sahnenin Derin'in hayali olabileceğini belirtti. Peki Derin, Volkan'ı öldürecek mi? Caner Cindoruk diziden ayrılacak mı? İşte Sadakatsiz 57. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

    Sadakatsiz 57. Bölüm Fragmanı İZLE

    Sadakatsiz 56. bölüm özeti

    Sadakatsiz dizisinin 13 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 56. yeni bölümünde Ali'nin sözleri yeni bir sorunun başlangıcı oluyor.

    Asya ve Volkan’ın yakınlaşmasının etkileri büyürken, geçmişten gelen bir tanıdık Derya’yı derinden etkiler.

    Gönül, Volkan’ın yaptığı harcamaları kontrol altına almak için önlem alırken, Derin Volkan’ı elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

    Ali için ise hem evde hem de okulda işler istediği gibi gitmemektedir. Asya’nın yaşamak zorunda kaldığı hangi yüzleşme onu köşeye sıkıştıracaktır?


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