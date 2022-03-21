Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı: Volkan, Derin'i küvette boğdu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Asya'nın oyunu sonucu Volkan'ın, Derin'e daha çok öfkelendiği ve onu küvette boğduğu görüldü. Peki Derin ölecek mi?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu senaryosunu Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici'nin kaleme aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz, heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor.

Adım adım finale doğru giden Med Yapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 23 Mart Çarşamba akşamı 53. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Asya ve Derya arasındaki sohbet dikkati çekti. Asya, Derya'ya Volkan ve Derin'den intikam alana kadar durmayacağını söyledi.

Oyununu daha da sertleştireceğini belirten Asya, bu kez hiç olmadığı kadar acımasız bir plan yaptı.

Volkan, Asya'nın oyunu sonucu Derin'e iyice öfkelenmeye başladı. Volkan'ın Derin'i küvette boğma sahnesi ise fragmana damgasını vurdu.

İzleyiciler ise bu sahnenin Volkan'ın hayali olabileceğini belirtti. Peki Volkan Derin'i öldürecek mi? Melis Sezen diziden ayrılacak mı? İşte Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Sadakatsiz 53. Bölüm Tanıtımı VİDEO

SADAKATSİZ 52. BÖLÜM ÖZETİ

Derin ve Volkan'a olan öfkesi dinmeyen Asya, yıllardır kendisinin huzurunu kaçıran herkese savaş açar. Emin adımlarla ilerlediği intikam oyununda farklı yöntemlere başvurur.

Volkan'ı fark ettirmeden Derin'e karşı dolduran Asya, beklenmedik bir hamleyle karşı karşıya kalır.