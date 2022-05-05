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    Sadakatsiz 58. bölüm fragmanı: Asya'ya bıçak çeken Derin, Volkan'ın kalbine sapladı

    Sadakatsiz'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Asya'nın Volkan ve Derin'in yemeğini bastığı görüldü. Derin duyduklarından sonra Asya'ya bıçak çekerken, araya giren Volkan yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 14:48
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    Sadakatsiz 58. bölüm fragmanı: Asya'ya bıçak çeken Derin, Volkan'ın kalbine sapladı

    Med Yapım imzalı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz, finale doğru adım adım yaklaşıyor.

    Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı dizi, entrika dolu sahnelerle final öncesi reytinglere damga vuruyor.

    Dizinin yayınlanan son fragmanında yine heyecan doruğa çıkarken, Asya'nın Derin'e söyledikleri tansiyonu yükseltti.

    Derin'e Volkan'ın ondan boşanmak istediğini söyleyen Asya, ortalığı birbirine kattı.Bu sözler karşısında dayanamayan Derin, Asya'ya bıçak çekti.

    Asya'ya bıçak çeken Derin'i sakinleştirmek isteyen Volkan, yanlışlıkla kalbinden bıçaklandı. İşte Sadakatsiz 58. bölüm fragmanı..

    Sadakatsiz 58. bölüm fragmanı İZLE

    Sadakatsiz 58. bölüm fragmanı: Asya ya bıçak çeken Derin, Volkan ın kalbine sapladı #1


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