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    Sadakatsiz akıştan kaldırıldı, çekimler yapılmadı! Seyirci bunu hiç beklemiyordu...

    Finale doğru giden Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, bu hafta ekranlara gelmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 17:09
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    Sadakatsiz akıştan kaldırıldı, çekimler yapılmadı! Seyirci bunu hiç beklemiyordu...

    Yayın hayatında reyting rekorlarıyla başlayan Sadakatsiz'de final rüzgarları esiyor...

    Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi isimlerin yer aldığı dizi setinden kötü haber geldi.

    Reytinglerde düşüş yaşayan dizi için senaryonun sonuna gelindiği için final çanları çalmaya başlamıştı. Bu nedenle de bazı karakterler diziye veda etmişti.

    Ali İl, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen diziden ayrılmıştı.

    Dizi setinde şimdi de hastalık sorunları baş gösterdi.

    Yayın akışında Sadakatsiz dizisi yeni bölümünü göremeyen seyirciler, neye uğradığını şaşırdı.

    SADAKATSİZ SETE ARA VERDİ

    Kanal D ve Medyapım yaptığı yazılı açıklamada “Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…” satırlarına yer verdi.

    FİNAL GELİYOR

    .Dizinin başrol oyuncusu Cindoruk, Med Yapım’ın sahibi yapımcı Fatih Aksoy’un annesinin cenaze töreninde diziyle ilgili önemli bir açıklama yapmıştı.

    Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere’yle birlikte başrolleri paylaşan Cindoruk, Magazinburada.net'e yaptığı açıklamada “Son düzlüğe girdik. Bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı” demişti. Böylece Sadakatsiz'in 60. bölümde final yapacağı belli olmuştu.

    Sadakatsiz akıştan kaldırıldı, çekimler yapılmadı! Seyirci bunu hiç beklemiyordu... #1


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