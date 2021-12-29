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    Sadakatsiz Ali ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Asya ve Volkan çaresiz...

    Çarşamba akşamları yeni bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz'in fragmanındaki detay izleyicileri meraklandırdı. Hastaneye kaldırılan Ali ölecek mi kurtulacak mı?
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 14:24
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    Sadakatsiz Ali ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Asya ve Volkan çaresiz...

    Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 2. sezona tüm hızıyla devam ediyor...

    45. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin fragmanı, seyircilerin kafasını karıştırdı.

    Sadakatsiz yeni bölümde hastaneye kaldırılan Alp Akar'ın diziden ayrılacağı konusu sosyal medyada gündem oldu.

    Peki, Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar kimdir, diziden ayrılıyor mu? İşte ayrıntılar..

    SADAKATSİZ ALİ ÖLECEK Mİ?

    Dizide annesi Asya'nın Aras ile evlenmesine sıcak bakmayan Ali çeşitli yollara baş vurarak annesini bu ilişkiden vazgeçirmeye çalışıyordu. Sadakatsiz yeni bölümfragmanında ise Ali'nin hastaneye kaldırılmasının ardından kalbinin durması izleyicide Ali diziden ayrılıyor mu şüphesi yarattı.

    Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Sadakatsiz yeni bölümde Ali'nin akıbeti belli olacak.

    Sadakatsiz Ali ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Asya ve Volkan çaresiz... #1

    Sadakatsiz Ali ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Asya ve Volkan çaresiz... #2

    Sadakatsiz Ali ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Asya ve Volkan çaresiz... #3

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