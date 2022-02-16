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- Sadakatsiz Bahar neden yok, Yeliz Kuvancı diziden ayrıldı mı? Vedalar başladı...
Sadakatsiz Bahar neden yok, Yeliz Kuvancı diziden ayrıldı mı? Vedalar başladı...
- Haber Merkezi
- 16.02.2022 - 17:29
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, ikinci sezonda yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
Doctor Foster adlı yapımdna uyarlanan, Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Berkay Ateş ve Yeliz Kuvancı gibi isimlerin yer aldığı dizide, ayrılıklar gündeme geldi.
16 Şubat Çarşamba akşamı seyircisiyle buluşan dizide Bahar karakterinin yokluğu merak konusu oldu.
İzleyiciler, Sadakatsiz Bahar neden yok, nerede? Yeliz Kuvancı diziden ayrıldı mı? sorularını gündeme taşıdı.
Yeliz Kuvancı'nın oynadığı Bahar karakteri son bölümde ayrılık sinyallerini vermişti. Peki Bahar diziden ayrıldı mı? İşte konunun detayları...
SADAKATSİZ BAHAR NEDEN YOK, DİZİDEN AYRILDI MI?
Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı'nın Sadakatsiz dizisinden ayrılacağı daha önce konuşuluyordu.
Son olarak 16 Şubat 2022 Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanan yeni bölümde oyuncu yer almadı.
Dizide hamile olan Bahar karakterlerini canlandıran Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinden rol gereği "İstanbul'a taşınarak" ayrıldı.
Melih karakteri ile Bahar'ın eşini oynayan Ali İl de diziye veda etti.
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