Haberler

Medya Haberleri

Sadakatsiz Bahar neden yok, Yeliz Kuvancı diziden ayrıldı mı? Vedalar başladı...

Sadakatsiz Bahar neden yok, Yeliz Kuvancı diziden ayrıldı mı? Vedalar başladı...

Sadakatsiz seyircileri, yeni bölümüyle ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Bahar neden yok, diziden ayrıldı mı merak ediyor. Peki Sadakatsiz Bahar nerede, Yeliz Kuvancı diziden ayrılıyor mu?