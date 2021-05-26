Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayımlanan Sadakatsiz dizisi, Kanal D'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine izleyiciler, Sadakatsiz neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorularını gündeme taşıdı.

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi, Kanal D'nin bugünkü yayın akışından çıkarıldı.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran fenomen dizi Sadakatsiz'in 31. yeni bölümünün yayın akışında yer almaması izleyicileri meraklandırdı.

Son olarak 30. bölümüyle ekranlara gelen dizi, bu hafta tekrar bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Peki, Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Her çarşamba akşamı izleyicileri ekrana kitleyen Sadakatsiz dizisi, 26 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı 31. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacaktı. Ancak dizinin yeni bölümü, Kanal D yayın akışında yer almadı. Yeni bölüm yerine, çarşamba akşamı 20:00'de Sadakatsiz tekrar bölümü yayımlanacak.

Sadakatsiz’in bu akşam neden yayımlanmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fenomen dizi Sadakatsiz'in 31. yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda, dizinin yeni bölümünün 2 Haziran Çarşamba günü ekrana geleceği belirtildi.

SADAKATSİZ 30. BÖLÜM ÖZETİ

Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir sayfayı aralamıştır. Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma arifesindedir.

Ali’nin doğum günü, geçmişle gelecek arasında beklenmedik bir köprü kurarken, herkesi bir araya getiren partideki hangi sürpriz gelişme o günü unutulmaz kılacaktır?

Asya, geçmişte kendi anne ve babasının hataları yüzünden hala çektiği sıkıntıları Volkan ile paylaşıyor. Bu durumları Ali'nin de yaşamasını istemediğini ve bu yüzden anne babalık konusunda daha sağlıklı davranmaları gerektiğini söylüyor.

Derin, tehlikeli hamleler yapmaya devam ediyor. Asya Günalan'ın odasına giren Derin, onun çantasındaki mektupları ele geçiriyor. Volkan'ı kaybetme korkusuyla yapmadığı şey kalmayan Derin, yine hedefine Asya'yı alıyor. Bu defa da Ali'nin doğum gününe gelerek eski anıları Asya'nın gözüne sokmaya başlıyor ancak bu defa haddini aşıyor.