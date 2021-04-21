Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm tarihi..

Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm tarihi..

Yeni bölüm fragmanı yayınlanmayan ve yayın akışında görünmeyen Sadakatsiz dizisi neden yok merak edildi. Seyirciler, bu akşam Sadakatsiz yok mu, yeni bölüm ne zaman? araştırıyor.

İzleyicilerinin merakla beklediği Sadakatsiz yeni bölüm, bu akşam Kanal D yayın akışında yer almıyor. Dizi bu hafta tekrar bölümüyle yayınlanacak.

Çarşamba günlerinin fenomen dizisi Sadakatsiz neden yok sorusu gündemde yer alırken, dizi setinde yaşananlar ortaya çıktı.

Yeni bölümün neden olmadığı araştırılırken dizi ekibinden açıklama geldi.Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimlerine ara verildiği öğrenildi.

Peki Sadakatsiz bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte Sadakatsiz dizisi detayları...

SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

Sadakatsiz 27. bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek. Koronavirüs nedeniyle çekimlere bir süre ara verilirken çarşamba günü dizinin tekrarı ekranlara gelecek.

Med yapımın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere." ifadelerine yer verildi.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 21 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de dizinin 26.bölümünün tekrar yayınlanacak. Yeni bölüm çekimlerine ise bu hafta başında başlanması planlanıyor.

Sadakatsiz 27. bölüm 28 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelecek.