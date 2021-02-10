Sadakatsiz Derin karakteri ölecek mi? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılıyor mu, neden?

Sadakatsiz Derin karakteri ölecek mi? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılıyor mu, neden?

Sadakatsiz dizisinde çok tartışılan Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddiası seyircilerin gündemine oturdu. Peki Derin karakteri ölecek mi, Melis Sezen ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz Derin karakterinin diziden ölerek ayrılacağı iddiaları ile özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeni bölüm fragmanında aradan uzun bir zaman geçtiği ve Derin'in not defterinden satırlar okunduğu görüldü.

Eve giren polisler, Derin karakterinin ölümü üzerine inceleme yaparken not defterinden Derin'in Volkan tarafından öldürülmekten korkuğunu öğrendi.

Melis Sezen’in canlandırdığı karakterin uyarlaması olduğu Doctor Foster’da bu karakterin intihar ederek yaşamına son verdiği görünürken gözler Türk uyarlaması olan yapıma çevrildi.

Bu noktada “Sadakatsiz Derin ölüyor mu, Melis Sezen diziden ayrılacak mı?” sorusu yanıt aramaya başladı.

İşte Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine dair detaylar..

SADAKATSİZ DERİN KARAKTERİ ÖLECEK Mİ? MELİS SEZEN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Çarşamba akşamları yayınlanan dizide Derin karakterini canlandıran Melis Sezen senaryo gereği dizide ölerek ayrılacağı söyleniyor.

Orijinal formatında devam eden dizi senaryonun olması gerektiği gibi işleniyor.Doctor Foster’a bakıldığı zaman dizide senaryo gereği Derin karakteri intihar ederek ölüyor ve diziden ayrılıyor.

Sadakatsiz’de yer alan Derin’in nasıl ve ne zaman öleceği henüz bilinmiyor. Ancak dizinin orijinalini araştıranlar ve bilenler Derin’in Volkan’ın ihanetlerine dayanamayıp intihar edeceğini söylüyor. Derin’in ölüp ölmeyeceği ya da nasıl ve ne zaman öleceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi.

Melis Sezen ise edinilen bu bilgilere göre dizide ölerek Sadakatsiz serüvenine son verecek.

Fragmanda 9 ay sonrası olarak gösterilen bölüm de bu iddiaları destekliyor.