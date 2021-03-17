Sadakatsiz Derya geri mi dönüyor? Özge Özder Sadakatsiz dizisine geri mi gelecek?

Her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinin Derya'sını canlandıran Özge Özder, doğum yaptığı için diziye veda etmişti. Peki, Sadakatsiz Derya geri mi dönüyor?

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz, 17 Mart Çarşamba akşamı, 22. bölümüyle ekranlara geliyor.

İsviçre'ye eğitime giden bu nedenle birkaç bölümdür ekranlarda yer almayan Derya'nın diziye geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

Peki, Sadakatsiz Derya ne zaman dönecek? Özge Özder Sadakatsiz dizisine geri gelecek mi? İşte detaylar...

ÖZGE ÖZDER SADAKATSİZ DİZİSİNE GERİ GELECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özder’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Şubat ayının ikinci haftasında doğum yapan Özder, kızı Luna’yı kucağına aldı.

Doğuma birkaç gün kala bir süreliğine setteki arkadaşlarıyla vedalaşan Özge Özder, daha önce verdiği bir röportajda doğumdan kısa bir süre sonra sete dönüş yapacağını açıklamıştı. Derya’nın Sadakatsiz dizisine ne zaman döneceği belli oldu.

SADAKATSİZ DERYA NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Ekrana geldiği günden beri izleyenlerin ilgisini çekmeyi başaran Sadakatsiz dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder, hamilelik sürecinde de setlere ara vermeden diziye devam etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda anne olan başarılı oyuncu Özge Özder, Medyapım imzalı diziye geri dönüyor. Özge Özder, gelecek hafta ekrana gelecek olan 23. bölümden itibaren Derya karakterini canlandırmaya devam edecek.