Sadakatsiz dizisi Ali kimdir? Alp Akar kimdir, kaç yaşında? Alp Akar'ın oynadığı diziler..

Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın oğlu Ali karakterini canlandıran Alp Akar kimdir? merak konusu oldu. Sadakatsiz dizisi çocuk oyuncusu Ali'yi canlandıran oyuncu Alp Akar kimdir?

Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla büyük beğeni toplamaya devam ediyor..

Asya karakteriyle Cansu Dere ve Volkan karakteriyle Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı dizi oyuncularıyla merak konusu olduğu gibi Asya ve Volkan’ın oğlu Ali'de gözlerden kaçmadı.

Küçük oyuncunun kim ve kaç yaşında olduğu araştırılan konular arasına girdi.

Peki Sadakatsiz dizisi Ali kimdir? Alp Akar kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte Alp Akar hakkında bilgiler..

SADAKATSİZ DİZİSİ ALİ KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinin çocuk oyuncusu Ali karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu araştırılıyor.

Sadakatsiz Ali karakteri Asya ve Volkan’ın çok sevdikleri oğullardır. Tekirdağ’da doğup büyümüştür. Evde tek çocuk olan Ali anne ve babası ile mutlu bir hayat yaşamaktadır.

Ali karakteri Annesi ve babasının boşanmasından, arkadaşı Selen’in yaşadığı üzüntüleri yaşamaktan deli gibi korktuğu için onların boşanmasını engellemeye çalışır. Çünkü, arkadaşı Selen’le aynı sıkıntıları çekeceğinden çok korkar.

Babasının ayrı bir hayat kurması ile hırçınlaşan Ali, okulda arkadaşlarıyla iyi anlaşamaz ve sorunlar yaşamaya başlar. Arkadaşlarının eşyalarını çalmaya başlayan Ali psikolojik olarak kötü günler geçirmektedir.

ALP AKAR KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine Alp Akar hayat vermektedir.

Alp Akar, 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen oldukça etkileyici ve aktif bir kariyere sahiptir.

Ortaöğretim öğrencisi olan Akar, Canım Ailem dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. O yıldan bu yana tam 12 yapımda bulunarak, kendi yaşıtları arasında en tecrübeli isimlerden biri olmuştur.

ALP AKAR'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Alp Akar’ın rol aldığı diziler ve filmler: