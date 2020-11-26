Sadakatsiz dizisi Asya öldü mü? Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz dizisi Asya öldü mü? Cansu Dere Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

Sadakatsiz dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Doktor Asya ve kocası Volkan arasında yaşananlar, Asya diziden ayrılıyor mu sorusunu akıllara getirdi. İşte son bölümde yaşananlar...

İlk bölümünden bu yana büyük ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisi, seyircisini şaşırtmaya devam ediyor. Doktor Foster adlı yabancı diziden uyarlanan Sadakatsiz'in başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşıyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde ise ikili arasındaki savaş doruk noktasına ulaştı. Dizinin son sahnesinde yaşananlar izleyenlerin kafasını karıştırdı.

Volkan tarafından başına bir darbe alan Asya’nın ölüp ölmediği büyük bir merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz doktor Asya öldü mü? Cansu Dere diziden ayrılıyor mu?

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar.

Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.

SADAKATSİZ DİZİSİ ASYA ÖLDÜ MÜ?

Ayrılmaya karar veren Asya ve Volkan arasında velayet kavgası başlamıştır. Oğulları Ali babasının neden eve gelmediğini sorgulayınca Asya Ali’yi Volkan ve Derin’in yaşadığı eve götürerek ipleri koparmıştır.

Volkan ise oğluna annesinin onu evden kovduğunu ve Derin’in sadece arkadaşı olduğunu söyleyerek suçu Asya'ya atmıştır. Babasının annesini sevdiğini düşünen ve aldattığını öğrenemeyen Ali, annesi Asya'ya nefret dolu sözlerle bağırarak babasıyla kalmak istediğini söylemiştir. Ali'nin sözlerine dayanamayan Asya oğlunun velayetini Volkan'a vermemek için akıl almaz planlar yapar.

Oğluna gerçekleri söyleyemediği için kötü anne durumuna düşen Asya, bu durumu lehine çevirmek için elinden geleni yapacaktır. Volkan oğlunun öldüğünü düşünerek Asya'ya şiddet uygulamıştır. Asya'nın sağlık durumu önümüzdeki hafta belli olacak.

Asya'nın ölmesi dizinin bitmesi anlamına gelir fakat Asya oğlundan ve Volkandan intikam almak için böyle bir yolu seçmiştir.