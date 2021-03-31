Sadakatsiz dizisi Derin öldü mü? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrıldı mı?

Sadakatsiz dizisi Derin öldü mü? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrıldı mı?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde Derin karakterini göremeyen seyirciler detayları merak ediyor. Derin öldü mü, diziden ayrıldı mı soruları dizinin takipçilerinin araştırma konusu oldu.

Sadakatsiz’in son bölümleri ardından dizinin Derin’i Melis Sezen’in akıbeti merak konusu oldu.

Daha önce Derin'in öldürüldüğüne dair ipuçları veren görüntüler dikkat çekmişti. Sadakatsiz dizisinin 19. son bölümde ise Melis’in Volkan’ı bir notla terk ettiği görüldü.

Yeni bölüm fragmanında Melis Sezen'in yer almaması dikkatleri çekti. Seyirciler Derin öldü mü, nerede? Melis Sezen diziden ayrıldı mı? sorularını araştırıyor.

Peki Derin'e ne oldu? İşte detaylar..

SADAKATSİZ DERİN ÖLDÜ MÜ?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 18. bölümde Derin ile Volkan'ın evindeki polislerin inceleme yaptığı görüntüler ve Volkan'a ait olduğu öne sürülen mesaj, izleyicilerin aklında soru işaretleri bıraktı.

Derin'in ölerek diziden ayrıldığı düşünülse de ekrana gelen 19. bölümde Melis Sezen tarafından canlandırılan Derin'in fotoğrafının olduğu 'Kayıp' yazılı afişler dikkat çekti. Derin'e ne oldu heyecanla araştırılırken, genç oyuncunun dizideki akıbeti, Derin karakterinin başına ne geldiği yeni bölümde netleşecek.

Derin'i oynayan Melis Sezen'in Sadakatsiz dizisinden ayrılıp ayrılmadığı konusu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinde Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakteri ölerek diziye veda ediyor. Sadakatsiz dizisinin orijinal senaryoya sadık kalıp kalmayacağı ilerideki günlerde belli olacak.