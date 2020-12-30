Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik kimdir, kaç yaşında?

İlk bölümünden itibaren oldukça ses getiren Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim eklendi. Diziye, Fırat karakterini canlandıracak Mehmet Çınar girdi. Peki, Mehmet Çınar kimdir?

Kanal D ekranlarının Dr. Foster adlı yabancı diziden uyarlanarak başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'i bir araya getiren sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümleriyle seyircinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sevilen dizinin kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Dizide Fırat karakterini canlandıracak olan yeni oyuncu Mehmet Çelik oldu.

Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino; Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu Karışık, Milat gibi dizilerde ve filmlerde yer alan oyuncu Mehmeh Çelik, yeniden ekran karşısına geçiyor.

Peki Sadakatsiz dizisinin yeni oyuncusu Fırat kimdir, Mehmet Çelik kaç yaşında, nereli, işte detaylar..

SADAKATSİZ DİZİSİ FIRAT KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Fırat 30’lu yaşların başında oldukça yakışıklı bir iş adamdır; tahminlerimize göre dizide Cansu Dere’nin hayat verdiği Doktor Asya Arslan’a aşık olacak güçlü bir adama hayat verecek.

Amerika’dan güçlenerek gelen Volkan Asya’ya bariz üstünlük kurmuş onun erkeksiz bir kadın olmasından yararlanmaya çalışmıştı. Fırat’ın gelmesi ile Volkan’ın kurduğu planlarda boşa gidecek; zeki bir adam olan Fırat Volkan’ın her hamlesine başarı ile karşılık vererek Asya’yı koruyacak

Fırat, Asya'nın kalbini kazanmaya başaracak gibi gözüküyor. Ancak karakterin detayı ilerleyen bölümlerde aktarılacak.

MEHMET ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Çelik 25 Eylül 1989 tarihinde Bayburt'ta doğdu.

Mehmet Çelik İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk eğitimi aldı.

Mehmet Çelik daha önce Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Son Ders: Aşk ve Üniversite, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu: Karışık, Milat gibi dizi ve filmlerde rol aldı.