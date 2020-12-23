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Sadakatsiz dizisi Gönül karakteri kimdir? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisi Gönül karakteri kimdir? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında?

Seda Altuner sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir? Gözde Seda Altuner kaç yaşında?