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- Sadakatsiz dizisi hangi şehirde çekiliyor? Sadakatsiz Asrın Hastanesi nerede?
Sadakatsiz dizisi hangi şehirde çekiliyor? Sadakatsiz Asrın Hastanesi nerede?
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 17:01
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi dikkat çeken sahneleriyle ekranlara geldiği ilk günden beri gündemden düşmüyor.
İzleyiciler, Sadakatsiz'in çekimlerinin gerçekleştiği Asrın Hastanesi'nin nerede olduğunu araştırıyor. Peki Sadakatsiz Asrın Hastanesi nerede?
SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Amerikan yapımı Doctor Foster adlı diziden uyarlanan Sadakatsiz, Tekirdağ’da çekiliyor. İlk bölüm çekimleri Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Sadakatsiz dizisindeBarlar sokağı, Hürriyet mahallesi, Değirmenaltı ve Hükümet caddesi sahneleri yer aldı.
Tekirdağ’ın şehir merkezinden uzak yerleşim yerleri de çekim alanı olarak kullanılmış durumda.
Süleymanpaşa ilçesi sonrasındaki çekimler İstanbul Beykoz ilçesinde ve çevresindeki alanlar ile İstanbul boğazı Beyoğlu ve kız kulesi açıklarında Üsküdar açıklarında çekimler sürecek.
SADAKATSİZ ASRIN HASTANESİ NEREDE?
Dizide Doktor Asya’nın çalıştığı hastane olan Asrın Hastanesi gerçekte bulunmamaktadır. Sadakatsiz dizisi için Tekirdağ ilindeki özel bir hastane ismi gizlenerek Asrın Hastanesi olarak kullanılmaktadır.