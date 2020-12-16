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Sadakatsiz dizisi hangi şehirde çekiliyor? Sadakatsiz Asrın Hastanesi nerede?

Sadakatsiz dizisi hangi şehirde çekiliyor? Sadakatsiz Asrın Hastanesi nerede?

Konusu ve oyuncu kadrosuyla ilk bölümünden beri seyirciyi ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Seyirciler, Asya'nın başhekim olduğu hastaneyi araştırıyor.