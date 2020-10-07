Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Asya karakteri kimdir? Cansu Dere hayatı ve son hali

Birçok kişinin Ezel dizisinin kötü karakteri Eyşan olarak bildiği Cansu Dere, ekranlara bambaşka bir karakterle dönüyor. Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Cansu Dere kimdir?

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D’nin yeni dizisi “Sadakatsiz”, 7 Ekim Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizi, hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkat çekici.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere - (Asya Arslan)

Caner Cindoruk - (Volkan Arslan)

Melis Sezen - (Derin Güçlü)

Eren Vurdem - (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı - (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu - (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum - (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner - (Gönül Güçlü)

Emir Taro Tekin - (Selçuk Dağcı)

Alp Akar - (Ali Arslan)

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tanıtımıyla dikkat çeken Sadakatsiz'in genel hikayesi şöyle;

"Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek."





CANSU DERE HAYATI

14 Ekim 1980 doğumlu manken ve oyuncu Cansu Dere Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aile kökeni aslen Yunanistan göçmenliğine uzanmaktadır. Burcu Akrep, boyu 1.76 cm, kilosu ise 50’dir. İlkokul ve Ortaokulu İzmir’de tamamlayan Cansu Dere İzmir Vali Vecdi Gönül Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Güzel oyuncu özellikle canlandırdığı Sıla ve Eyşan karakterleri ile hafızalarda yer edinmeyi başarmıştır.

2000 yılında Kanal D tarafından gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda 3. olmuş hemen akabinde profesyonel mankenlik hayatına adım atmıştır. Kısa süre bir çok ünlü modacının defilelerinde boy gösteren Cansu Dere ülkemizi yurtdışında birçok organizasyonda temsil etmiştir. 2002 ve 2003 yıllarında Paris’te defilelerde yer almış dünyaca ünlü fotoğrafçılar ile çalışmıştır. Cansu Dere hafızalara Eyşan rolüyle kazınmıştır.