Sadakatsiz dizisi Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat veren Emir Tarık Tekin, oyunculuk başarısının yanında anne ve babasıyla da dikkat çekti. Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Emir Tarık Tekin kimdir...

Sadakatsiz dizisi yayınlanmaya başladığı günden bu yana seyirciyi ekrana kilitliyor.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinde asi bir karakter olan Selçuk'u canlandıran Emir Tarık Tekin'in annesinin Şevval Sam, babasının ise Metin Tekin olması herkesi şaşırttı.

SADAKATSİZ DİZİSİ SELÇUK KİMDİR?

Emir Tarık, Sadakatsiz dizisinde psikolojik problemleri olan Selçuk'u canlandırıyor. Emir Tarık da bu dizide canlandırdığı "Selçuk" karakteriyle dikkat çekiyor.

Pasif agresif bir yapıya sahip olan ve öfke patlamaları yaşayan bir karakter Selçuk. Emir Tarık Tekin ise bu karakteri canlandırmakla kalmıyor, adeta yaşıyor...

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

Metin Tekin'in Beşiktaş'ta fırtınalar estirdiği dönemde birlikte olup evlendiği Şevval Sam ile olan oğlu Emir Tarık Tekin 1 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul ile Londra arasında büyüdü.

Oyuncu olabilmek için büyük emek sarf eden Emir Tarık, Oxford Üniversitesi'nin Drama Bölümü'ne seçilen 17 kişiden biri olmayı başardı. Bu seçmeler 8 bin kişi arasından yapıldı.

İngiltere'de eğitimine devam ettiği sırada Mata Hari müzikelinde rol alan Emir Tarık, Blutv'de yayınlanan ve iPhone ile çekilen ilk dizi olan "Çıplak" alı dizide Bulut karakterini canlandırdı.

Usta oyuncu Selçuk Yöntem'le birlikte ilk defa bir sinema filmi için kamera karşısına geçerek Akis (Reflection) filminde rol aldı.

23 yaşındaki oyuncu özel hayatında da renkli görüntüler veriyor. Bir süre önce Emir Tarık Tekin kendi gibi oyuncu olan Leyla Tanlar'la birlikteydi. Genç yetenek, Leyla Tanlar için başlangıçta "ilkokul arkadaşım" şeklinde bahsetse de bir süre sonra ilişkisini gizlemekten vazgeçti.