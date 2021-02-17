Sadakatsiz dizisi Sinan kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında, evli mi?

Issız Adam rolüyle milyonların hafızasına kazınan Cemal Hünal, Survivor 2021 yarışmasından elenmesiyle gündemdeydi. Sadakatsiz dizi kadrosuna Sinan karakteriyle dahil olan Cemal Hünal kimdir?

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı, Sadakatsiz'e yeni bir bir isim dahil oldu: Cemal Hünal

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çekmeye devam eden Sadakatsiz dizisinde Sinan karakterine hayat verecek olan Cemal Hünal'ın biyografisi merak ediliyor.

Daha önce Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan ancak rahatsızlığından dolayı yarışmaya veda eden Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar...

SADAKATSİZ SİNAN KARAKTERİ KİMDİR?

Ani ayrılığıyla hayranlarını üzen Cemal Hünal, ekranlara reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile dönüyor.

Hünal, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide, Sinan rolüne hayat verecek.

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Size bomba gibi bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; bir süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu Cemal Hünal, yeni bölümleri merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Sinan' karakterine hayat verecek.

Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

2 Ekim 1976, İstanbul’da doğan Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.

Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.

Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış . Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.

SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE OLDU

Performansı ile Survivor 2021'e damga vuran Cemal Hünal, fiziksel durumu nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

Doktor Metin Kuş'un değerlendirmesi sonucu adadan ayrılan Hünal hakkında açıklamayı Acun Ilıcalı şu sözlerle yapmıştı:

"Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı. O nedenle Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor."