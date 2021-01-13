Sadakatsiz dizisi Turgay karakteri kimdir? Kenan Ece kimdir, kaç yaşında, kiminle evli?

Sadakatsiz dizisi psikolog Turgay Güngör karakteri, Asya'ya olan aşkını itiraf etmesiyle sosyal medyanın gündemine geldi. Turgay karakterini oynayan Kenan Ece, en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana dönüyor.

Sadakatsiz'in 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde Asya'yla aynı hastanede çalışan Turgay, aşık olduğu Asya'ya duygularını açıklıyor. Turgay ve Asya'yı birlikte gören Volkan ise kıskançlık krizine giriyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Avlu dizide Gardiyan Murat Ünal karakterinden sonra Sadakatsiz dizisinde Turgay karakterine hayat veren Kenan Ece merak edilen isimler arasında yer aldı.

Psikolog olarak diziye giren ve Asya'dan hoşlanan Turgay karakteri kimdir, Kenan Ece kimdir, kaç yaşında, evli mi?

İşte merak edilenler..

SADAKATSİZ DİZİSİ TURGAY KİMDİR? KENAN ECE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kenan Cahit Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde Dubai'de dünyaya geldi. Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.

Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika'da Davidson College'de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı.

Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl Dublin'de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda'nın en köklü televizyon dizisi "Fair City" 'de 13 bölüm rol aldı.

Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu "The Abbey" 'de çalıştı. Türkiye'ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin yaptığı "Yüreğine Sor" filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı.

Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012′de Mustafa Üstündağ ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu.

Kendisinden üç yaş büyük olan Canan Ergüder ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Demir adında bir oğlu var.