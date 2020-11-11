Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılıyor mu? Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapacak?

Sadakatsiz dizisi yayından kaldırılıyor mu? Sadakatsiz dizisi ne zaman final yapacak?

Çarşamba akşamları izleyici ile buluşan Sadakasiz dizisine para cezası uygulanmasının ardından final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Kısa sürede beğenilen Sadakatsiz dizisi final mi yapacak...

Kanal D ekranında Çarşamba akşamları yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı diziden uyarlama Sadakatsiz dizisi RTÜK tarafından ceza aldı.

Aldatılan bir kadını canlandıran Cansu Dere dizide Asya karakteriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Ancak 5. bölümde ekrana gelen aldatma sahnesi sonrası RTÜK tarafından kesilen cezanın ardından sosyal medyada Sadakatsiz yayından kaldırılıyor mu, Sadakatsiz dizisi bitecek mi araması yapılmaya başlandı.

SADAKATSİZ DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILIYOR MU?

Cansu Dere ile Caner Cindoruk ikilisinin başrolde oynadığı Sadakatsiz dizisinin yayından kaldırılmadığı fakat RTÜK "evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan" Sadakatsiz dizisinin yayınlandığı Kanal D’ye, ceza kesildiği bildirildi.

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren ses getirmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin orjinali 2 sezon olarak toplamda 12 bölüm yayınlandı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizinin yapımcısı tarafından en az 2 sezon çekileceği yönünde iddialar ortaya çıksa da henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

Her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran Sadakatsiz dizisinin uzun soluklu olacağı tahmin ediliyor.