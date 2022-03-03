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    Sadakatsiz dizisinde deprem etkisi yaratan ayrılık! Asya'ya bir darbe daha geldi

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu, 2 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 51. bölümle birlikte diziye veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 11:06
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    Sadakatsiz dizisinde deprem etkisi yaratan ayrılık! Asya'ya bir darbe daha geldi

    Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt ve Merve Çolak'ın üstlendiği, senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

    Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarına damgasını vuruyor.

    Doktor Foster dizisinden uyarlanan dizi, 2 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 51. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

    BERKAY ATEŞ SADAKATSİZ'E VEDA ETTİ

    Çarşamba akşamlarına damga vuran Sadakatsiz dizisinde Aras karakterine hayat veren başarılı oyuncu Berkay Ateş, 51. bölümle birlikte projeye veda etti. Rol arkadaşları, Berkay Ateş'i etiketleyerek veda paylaşımlarında bulundu.

    Dizinin senaristi Dilara Pamuk da paylaşımında, ''Kaleme almaktan, üstüne konuşmaktan, hayaller kurmaktan ve günün sonunda ortaya çıkan işten sonsuz keyif aldığım, en özel karakterlerden biri oldun benim hayatımda Aras.. Seni çok sevdim, iyi ki!'' ifadelerine yer verdi. Ateş ise Pamuk'un paylaşımını alıntılayıp teşekkür etti.

    Dizide Berkay Ateş'in hayat verdiği Aras karakteri ile Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakterinin yakınlaşması ve Asya'nın artık mutlu olması bekleniyordu.

    Ancak Asya ve Aras’ın ayrılığı, Berkay Ateş'in diziye veda etmesi izleyicileri şoke etti. Akabinde Asya'nın intikam yemini etmesi sosyal medyaya damga vurdu.

    Sadakatsiz dizisinde deprem etkisi yaratan ayrılık! Asya ya bir darbe daha geldi #1

    Sadakatsiz dizisinde deprem etkisi yaratan ayrılık! Asya ya bir darbe daha geldi #2

    Sadakatsiz dizisinde deprem etkisi yaratan ayrılık! Asya ya bir darbe daha geldi #3


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