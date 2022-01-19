Sadakatsiz dizisinden aşk çıktı! O iki isim meğer eskiden...

Sadakatsiz dizisinden aşk çıktı! O iki isim meğer eskiden...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde oynayan iki isim hakkında bazı dedikodular gündeme geldi. Karı-kocayı oynayan iki ismin adının zamanında aşk iddialarına karıştığı öğrenildi.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, yeni bölümleri ile devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile ilk günden beri rekor kırıyor.

Özellikle dizide Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kuvancı, kızıl saçları ile herkesin ilgisini çekti.

Bahar karakterine hayat veren ve çocuk özlemi ile ekrandaki herkesi ağlatan Kuvancı, rolünün hakkından başarıyla geldi.

Daha önce birçok dizi ev film projelerinde yer alan oyuncu, Sadakatsiz dizisi ile herkes tarafından daha fazla tanınma imkanı buldu.

Yeliz Kuvancı'nın dizideki ilk partneri Eren Vurdum olurken, oyuncu şimdilerde Ali İl ile birlikte boy gösteriyor.

ALİ İL VE YELİZ KUVANCI'NIN İLK SET ARKADAŞLIĞI DEĞİL

Seni Bana Yazmışlar dizisinde oynayan ve dizi gereği birbirine aşık olan Yeliz Kuvancı ve Ali İl, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

İkili o dönem set dışında da oldukça yakında. Öyle ki bir ara aralarında aşk iddiaları gündeme geldi.

Görüntülendikleri dönem fotoğraflarının çekildiğini anlayınca birbirlerinden uzaklaşan ikilinin oldukça rahatsız olduğu gözlenmişti.

O dönem görüntülenen Yeliz Kuvancı yere bakarak yüzünü gizlemeye çalışırken, Ali İl iseKuvancı’nın yanından uzaklaştı.

Ali İl, fotoğrafların çekilmesinin ardından açıklama yapma gereği duydu ve "Yanlış anlamayın biz sadece arkadaşız. Şu an set arası oldu ve alışveriş yapıyoruz, aramızda her hangi bir şey yok."

İkili alışveriş merkezinde yaklaşık üç saat geçirdi. İkilinin o dönem aşk yaşayıp yaşamadıkları bilinmiyor ancak yeniden aynı dizide karı-koca rolünde olmaları hayranlarının dikkatini çeken detaylardan birisi..