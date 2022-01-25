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Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi! Hayranları neye uğradığını şaşırdı

Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi! Hayranları neye uğradığını şaşırdı

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'den seyircileri üzecek bir haber geldi. Sadakatsiz dizisi, bu hafta ekrana gelmeyecek.