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- Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi! Hayranları neye uğradığını şaşırdı
Sadakatsiz dizisinden kötü haber geldi! Hayranları neye uğradığını şaşırdı
- Haber Merkezi
- 25.01.2022 - 14:36
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.
BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamlarına adeta damgasını vuruyor.
26 Ocak Çarşaba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmesi beklenen Sadakatsiz'den izleyicileri üzecek bir haber geldi.
SADAKATSİZ DİZİSİ ARA VERDİ
Sadakatsiz dizisinin bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi. Sevilen dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmayacağı merak edilirken Medyapım'dan açıklama geldi.
Açıklamada, "Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadeleri yer aldı.
Dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere geçen hafta koronavirüse yakalanmıştı.