Sadakatsiz dizisinin 1. yeni bölümü yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz'in merak edilen 1. bölüm fragmanı!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz'in konusu ne, fragman yayınlandı mı? Sadakatsiz'in 1. yeni bölümü yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı...

Türk televizyonlarına bir yeni dizi daha geliyor...

Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca seyirciye ulaşan Doktor Foster'ın uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi, Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak. Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu ise merak konusu oldu.

SADAKATSİZ 1. BÖLÜM

Sadakatsiz dizisinin 'Yeni bölümü yayınlandı mı?' sorusuna cevap arayanlar için üzücü bir haberimiz var. Maalesef Sadakatsiz'in 1. bölümü henüz yayınlanmadı ancak Sadakatsiz dizisinin 1. bölüm ilk fragmanı yayınlandı.

Sadakatsiz 1. bölüm fragmanı VİDEO

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

Peki, Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosunda kim olacak? Sadakatsiz dizisinin konusu ne olacak? Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cast aşamasında olan Sadakatsiz dizisinin Ekim ayı gibi ekranlarda olması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor.

Peki Sadakatsiz dizisi yayınlanmaya başladı mı? Sadakatsiz'in birinci bölümü ne zaman? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanıyor? Sadakatsiz hangi günler TV ekranlarında seyirci ile buluşacak? İşte detaylar...

Yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini yaptığı Sadakatsiz dizisinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşacak. Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin, Berrin Keklikler, Yeliz Kuvancı ve Burak Sergen gibi isimler de diziye dahil oldu.

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere, 14 Ekim 1980 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yunanistan göçmeni bir aileden gelen Cansu Dere'nin bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamlayan Dere, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’ndeki eğitimini, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda Türkiye 3. güzeli seçilip profesyonel mankenlik yapmaya başlamasının ardından yarıda bıraktı.

Kameralar karşısına ilk kez 2003 yılında yayınlanan Alacakaranlık dizisi ile geçen Cansu Dere; Avrupa Yakası, Metro Palas, Sıla, Ezel, Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm, Beyaz Gece, Şahsiyet, Ferhat ile Şirin gibi yapımlarda rol almıştır.

CANER CİNDORUK KİMDİR?

Caner Cindoruk, daha çocukluk yaşlarda başlamıştır tiyatroya. Amcası olan ünlü tiyatrocu Erdal Cindoruk onu oyunculuğa yönlendiren kişilerin başında gelir. Ailesi de onun tiyatro ile ilgilenmesini teşvik etmiştir.

Bu nedenle Cindoruk'un çocukluğu hep kulislerde geçmiştir. Bu özgüven ile ortaokul lise ve üniversite yıllarında sergilenen oyunlarda her zaman sahne almıştır. Üniversiteyi de tiyatro bölümünde okumuş ve burada okulun tiyatro topluluğunda oyuncu ve yöneticilik yapmıştır.

CANER CİNDORUK'UN İLK PROFESYONEL İŞİ

Profesyonel olarak ilk defa “Fehim Paşa Konağı”nda Yusuf rolü ile izleyenlerin karşısına çıkmıştır. 1997 yılından başlayıp 10 yıl boyunca Adana Şehir Tiyatroları ve Seyhan Belediye Tiyatrolarında profesyonel oyuncu olarak rol aldı. 2006 yılında İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'a gelişinin ardından “Benelminel” filminde rol almış ve ilk defa sinema kariyerine adım atmış oldu. Bu dizide Özgü Namal ile çalışma fırsatı bulmuştur.

2008 yılına gelindiğinde “Kelebek” filminde rol almıştır.

2007 yılında ise TV dizilerine adım atmıştır Caner Cindoruk. İlk adımını da “Kara Güneş” isimli dizi ile yapmıştır. Bunu takip eden 2008 yılında “Geç Gelen Bahar” ve “Yaprak Dökümü” dizilerinde de rol almıştır.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri ile pek çok yapımcının ilgisini çekti ve izleyicinin beğenisini kazandı.

Oyunculuk kariyerine hızla devam eden Cindoruk, 2009 yılında “Hanımın Çiftliği” dizisinde Kemal rolünü canlandırmıştır.

Yıl 2012'yi gösterdiğinde yönetmen Bahman Gobadi'nin “Gergedan Mevsimi”filminde Yılmaz Erdoğan ve Monica Belluci'yle birlikte rol almıştır. 2013 yılında “Aramızda Kalsın” isimli dizide ve “Çalsın Sazlar” isimli filmde başrol oynamıştır. 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla “Dar Elbise” ve “Kor” filmlerinde de rol almıştır.

Yine 2016 yılında “İstanbul Sokakları” isimli dizide de rol almıştır. Cindoruk, Kadın dizisinde Sarp karakterini, Zemheri dizinde ise Ertan karakterine hayat vermiştir.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar.

Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.