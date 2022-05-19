Sadakatsiz final fragmanı: Volkan hapisten bir ömür çıkamayacak çünkü Derin öldü!

Sadakatsiz final fragmanı: Volkan hapisten bir ömür çıkamayacak çünkü Derin öldü!

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan final fragmanında; Derin'in kafayı iyice yediği ve uçurumun kenarına geldiği görüldü. Asya, Derin'i kurtarmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı.

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Sadakatsiz, fırtına gibi esti.

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan ve başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in paylaştığı proje, 60. bölümü ile final verecek.

Çarşamba günü son kez ekrana gelecek olan dizinin yayınlanan fragmanı hem kafa karıştırdı hem de nefes kesti.

Fragmanda; Volkan'ın kendisini sevmemesinden dolayı kafayı yiyen Derin'in atlamak için uçurumun kenarına geldiği görüldü.

Tavırları ve söylemleriyle iyi olmadığı görülen Derin'i Asya vazgeçirmeye çalıştı ancak fragmana göre bunda başarılı olamadı.

Hapse giren ve Asya'ya, "Beni buradan çıkar" diyen Volkan'ın akıbeti zora girdi.Derin'in uçurumdan atlaması, Volkan'ı ömür boyu hapse mahkum etti. İşte Sadakatsiz final fragmanı...

Sadakatsiz final fragmanı VİDEO