Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm neden yok?

Sadakatsiz final mi yaptı? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm neden yok?

Sadakatsiz dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dizinin yeni bölümünün bu akşam ekranlara gelmeyeceği duyuruldu. Dizinin takipçileri neden yeni bölüm yok sorusunu araştırıyor.

Kanal D ekranında Çarşamba akşamları yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı diziden uyarlama Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Yayın akışı içerisinde tekrar bölümünün yayınlanacağı ifade edilen dizinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini merak ederek araştırmalara başladı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarının reytinglerde son dönemin zirvesindeki ismi Sadakatsiz setinde salgın paniği yaşanıyor.

Yeni bölüm fragmanının dahi yayınlandığı dizi iddiaya göre; koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerini durdurdu. Bu nedenle bu akşam tekrar bölümü ile ekranlara gelecek…

Kanal D resmi Twitter hesabı Sadakatsiz dizisinin bu akşam ki bölümünün yayınlanmayacağını attığı tweetle açıkladı:

"Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere... #Sadakatsiz @sadakatsizdizi"

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren ses getirmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinin orjinali 2 sezon olarak toplamda 12 bölüm yayınlandı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan dizinin yapımcısı tarafından en az 2 sezon çekileceği yönünde iddialar ortaya çıksa da henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

Her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran Sadakatsiz dizisinin uzun soluklu olacağı tahmin ediliyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sadakatsiz yeni bölümü 9 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da ekranlarda olacak.