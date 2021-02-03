Sadakatsiz Mert diziden ayrıldı mı, neden yok? Eren Vurdem Sadakatsiz'den neden ayrıldı?

Sadakatsiz Mert diziden ayrıldı mı, neden yok? Eren Vurdem Sadakatsiz'den neden ayrıldı?

Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Eren Vurdem'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım takipçilerini üzdü, Diziye veda ettiğini duyuran Sadakatsiz dizisinin Mert'i neden ayrıldı? sorusu merak ediliyor.

Sadakatsiz dizisinde eşini sürekli aldatan ve izleyenlerin tepkisini çeken Mert karakteri diziye veda ettiğini duyurdu.

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'de Mert'i göremeyen seyirciler, nedek yok, diziden mi ayrıldı? sorularını gündeme taşıdı.

Bahar'ı defalarca aldatan Mert karakterinin diziye veda etmesi seyircilerin merak konusu oldu.

Peki Mert neden yok, Sadakatsiz Mert diziden ayrıldı mı? İşte Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem'in açıklamaları..

SADAKATSİZ DİZİSİ MERT NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Baş rollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı ve Eren Vurdem‘in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bugün Mert karakterinin diziden ayrılması dikkat çekti.

Eren Vurdem’in toplumsal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öykü gereği planlanmış bir ayrılık olduğu duyuruldu.

İngiliz yapımı BBC dizisi olan Dr. Foster’da da olduğu üzere, kıssanın özgününe sadık kalındı ve Mert karakteri diziye veda etti.

Dizide eşini aldatmasının ve ayrılmalarının akabinde özgün hikayeye sadık kalındı ve Mert karakteri veda etti. Bundan sonra bahar karakteri kendi ayakları üstünde kalacak ve yeni bir aşka yelken açacak.

Şimdi diziye Bahar’ın sevgilisi olarak gelecek kişi net olarak duyurulmasa da, birkaç kısım sonra geleceği söyleniyor.

EREN VURDEM SADAKATSİZ DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

İlk bölümünden bu yana izleyicisini ekranlara kitleyen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından olan Eren Vurdem'in canlandırdığı Mert karakteri diziye veda etti.

Resmi sosyal medya hesaplarından "Sevgili ve değerli izleyicilerimiz, hikaye gereği orijinalinde olduğu gibi Mert karakterine veda ediyoruz... Umarım bu karakterle insanların içine ve düşüncelerine ayna tutup olanlarda bir farkındalık hissettirmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Bu işimde de beni yalnız bırakmadınız, iyi ki varsınız. Tüm ekip ve yapım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde, en yakın zamanda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın." açıklamasında bulunan Vurdem, fotograf paylaşarak herkese diziden ayrıldığını duyurdu.

SADAKATSİZ MERT KİMDİR? EREN VURDEM KİMDİR?

1988 yılında Konya’da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Kısmı mezunudur.

Birinci oyunculuk tecrübesini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Zirve dizilerinde rol almıştır.

Oyunculuk mesleğinde asıl yükselişini ise Fox TV’de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru üzere isimlerle birlikte rol almıştır. Dizide “Çınar” karakterini canlandırmıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya üzere isimlerin yer aldığı Kelam dizisinin takımında yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmaktadır. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert Gelik rolü ile izleyicisi karşısına çıkıyor.