Sadakatsiz sezon finali fragmanı: Asya ve Derin ölecek mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 31.bölüm 3.fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler, Asya ve Derin ölecek mi sorusunu araştırıyor.

Konusu ve oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden beri dikkatleri çekmeyi başaran dizi Sadakatsiz, sezon finali yapıyor.

31. bölümüyle bu sezon son kez ekranlara gelecek olan dizinin 3. fragmanı seyircilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Sadakatsiz'im sıkı takipçileri sezon finali senaryolarını tahmin etmeye çalışırken, fragmanda uçuruma sürüklendiği görülen Asya ve Derin ölecek mi sorusu da akıllarda yerini aldı.

Sadakatsiz 31. Bölüm 3. Fragmanı VİDEO

ASYA VE DERİN ÖLECEK Mİ?

Fragmanda, Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini annesinin ısrarla itiraz etmesine rağmen kabul ediyor.

Derin ve Asya buluşmasında, iki kadın arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor.

Uçurumdan düşmek üzere oldukları görülen iki isim, öleceklerinden korkuyor ve bir hayli panik halinde oldukları görülüyor. Derin ile Asya uçuruma yuvarlanacak mı derken fragmanın sonunda arabanın yuvarlanmaya başladığı gözüküyor.

Çığlık sesleri eşliğinde son bulan fragmandan sonra, çarşamba günü yayınlanacak sadakatsiz sezon finalinde nelerin yaşanacağını merak konusu.

Doctor Foster'dan uyarlanan dizide başrol karakteri Cansu Dere'nin diziye veda edeceği iddiaları ortaya çıksa da, henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.