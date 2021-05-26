Sadakatsiz sezon finali ne zaman? Ekran macerasına ara veriyor..

30 bölümdür Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren ve ilgiyle takip edilen Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihi değişti. Peki Sadakatsiz sezon finali ne zaman?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Sadakatsiz'in her bölümü büyük heyecana sahne oluyor.

Sadakatsiz'in sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak Kanal D yayın akışında Sadakatsiz'in sezon finali bölümü yerine tekrar bölümü yer aldı.

Bunun üzerine dizinin hayranları, Sadakatsiz sezon finali ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. Öte yandan dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu.

Peki Sadakatsiz sezon finali ne zaman? İşte Sadakatsiz sezon finali tarihi...

SADAKATSİZ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte diziler, birer birer sezon finali ya da final kararı aldıklarını izleyicilere duyuruyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in sezon finali bölümüyle 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi.

30. bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Sadakatsiz, 2 Haziran Çarşamba akşamı 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Sevilen dizinin eylül ayında ikinci sezonu ile yeniden ekranda olması bekleniyor.