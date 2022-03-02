Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
617.012
1.40%
BTXN Coin
36.75
-1.07%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın asi oğlu Ali bakın kimmiş! Meğer Alp Akar ile Kenan İmirzalıoğlu...

    Sadakatsiz'de Ali karakterine hayat veren Alp Akar'ın yıllar önce başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Ezel'de rol aldığını öğrenenler şoke oldu. Akar'ın küçüklük halleri ise beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 20:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın asi oğlu Ali bakın kimmiş! Meğer Alp Akar ile Kenan İmirzalıoğlu...

    Genç oyuncu Alp Akar, iki sezondur başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz ile izleyici karşısına çıkıyor.

    Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde, Asya ve Volkan'ın oğulları 'Ali' karakterine hayat veren Alp Akar, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Sadakatsiz'in ilk sezonunda annesine olan tavrıyla herkesi çileden çıkaran ve sosyal medyada da gündem olan Ali, ikinci sezonun başlarında biraz uslandıysa da şimdilerde eski halini aratıyor.

    Alp Akar'ın hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor. Genç oyuncunun, yıllar önce henüz çok küçük yaşta rol aldığı dizideki hallerini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

    KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AYNI DİZİDEYMİŞ

    Alp Akar, henüz çok küçük yaştayken yayınlandığı döneme damga vuran ve tekrarları günümüzde bile izlenen Ezel dizisinde rol aldı.

    Akar, başrolünde Cansu Dere ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane dizi Ezel'de Cengiz karakterinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıktı.

    Bu detayı hatırlayan çok az kişi olsa da genç oyuncunun dizideki hallerini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Ezel karakterinin çocukluk arkadaşı olan Cengiz, Ezel'in arkasından çevirdiği işlerle izleyicileri çileden çıkarmıştı.

    Sadakatsiz de Asya ve Volkan ın asi oğlu Ali bakın kimmiş! Meğer Alp Akar ile Kenan İmirzalıoğlu... #1

    Sadakatsiz de Asya ve Volkan ın asi oğlu Ali bakın kimmiş! Meğer Alp Akar ile Kenan İmirzalıoğlu... #2

    Sadakatsiz de Asya ve Volkan ın asi oğlu Ali bakın kimmiş! Meğer Alp Akar ile Kenan İmirzalıoğlu... #3

    Sadakatsiz de Asya ve Volkan ın asi oğlu Ali bakın kimmiş! Meğer Alp Akar ile Kenan İmirzalıoğlu... #4


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Ukrayna, tüm Rus sitelerinin kapatılmasını istedi
    Teknoloji

    Ukrayna, tüm Rus sitelerinin kapatılmasını istedi

    Harkov'da polis merkezi vuruldu
    Dünya

    Harkov'da polis merkezi vuruldu

    Görüş Bildir