Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın asi oğlu Ali bakın kimmiş! Meğer Alp Akar ile Kenan İmirzalıoğlu...

Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın asi oğlu Ali bakın kimmiş! Meğer Alp Akar ile Kenan İmirzalıoğlu...

Sadakatsiz'de Ali karakterine hayat veren Alp Akar'ın yıllar önce başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Ezel'de rol aldığını öğrenenler şoke oldu. Akar'ın küçüklük halleri ise beğeni topladı.

Genç oyuncu Alp Akar, iki sezondur başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz ile izleyici karşısına çıkıyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde, Asya ve Volkan'ın oğulları 'Ali' karakterine hayat veren Alp Akar, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sadakatsiz'in ilk sezonunda annesine olan tavrıyla herkesi çileden çıkaran ve sosyal medyada da gündem olan Ali, ikinci sezonun başlarında biraz uslandıysa da şimdilerde eski halini aratıyor.

Alp Akar'ın hakkında araştırma yapanlar ise şaşırtan bir gerçekle karşılaşıyor. Genç oyuncunun, yıllar önce henüz çok küçük yaşta rol aldığı dizideki hallerini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AYNI DİZİDEYMİŞ

Alp Akar, henüz çok küçük yaştayken yayınlandığı döneme damga vuran ve tekrarları günümüzde bile izlenen Ezel dizisinde rol aldı.

Akar, başrolünde Cansu Dere ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane dizi Ezel'de Cengiz karakterinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıktı.

Bu detayı hatırlayan çok az kişi olsa da genç oyuncunun dizideki hallerini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Ezel karakterinin çocukluk arkadaşı olan Cengiz, Ezel'in arkasından çevirdiği işlerle izleyicileri çileden çıkarmıştı.