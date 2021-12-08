Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar meğer Kenan İmirzalıoğlu'nun...

Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar meğer Kenan İmirzalıoğlu'nun...

Sadakatsiz'de Ali karakterine hayat veren Alp Akar ile ilgili ortaya çıkan gerçek izleyicileri şaşırttı. Akar'ın yıllar önce başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı Ezel'de rol aldığı öğrenildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde rol alan Alp Akar, sergilediği oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide, Asya ve Volkan'ın oğulları 'Ali' karakterine hayat veren Alp Akar, sosyal medyada da gündem oluyor.

Sadakatsiz'in ilk sezonunda annesine olan tavrıyla herkesi çileden çıkaran Ali, ikinci sezonun başlarında biraz uslandıysa da şimdilerde eski halini aratıyor.

Alp Akar'ın hakkında araştırma yapanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Genç oyuncunun, yıllar önce henüz çok küçük yaşta rol aldığı dizideki halleri görenleri şaşırttı.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE AYNI DİZİDE ROL ALMIŞ

Alp Akar, henüz çok küçük yaşta, yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve günümüzde bile zaman zaman ismi anılan Ezel dizisinde rol aldı.

Akar, başrolünde Cansu Dere ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane dizi Ezel'de Cengiz karakterinin kardeşi olarak izleyici karşısına çıktı.

Bu detayı hatırlayan çok az kişi olsa da genç oyuncunun dizideki hallerini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.