Sadakatsiz'de ayrılık rüzgarları esiyor! O isim veda etti

Sadakatsiz'de ayrılık rüzgarları esiyor! O isim veda etti

Yeni sezonu ile seyircisine "Merhaba" demeye hazırlanan Sadakatsiz'de bazı ayrılıklar yaşanacak. Diziye yeni oyuncular dahil olurken, yaşanan ayrılık ise seyirciyi üzecek. Dizi yarın ekranda olacak.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz, yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran ve oldukça sevilen dizi, yarın ekranlardaki yerini alacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkati çeken diziden, geçtiğimiz hafta peş peşe fragmanlar yayınlanmıştı.

Yayınlanan yeni fragmanlarda Asya'nın dik, güçlü halleri dikkati çekmiş, Derin'in ise tekerlekli sandalyeye mahkum olması herkesi üzmüştü.

Sadakatsiz izleyicileri yeni sezonu sabırsızlıkla beklerken, kadroya yeni oyuncular dahil oldu.

Ancak bu yeni oyuncuların dahil olmasının ardından, çok sevilen isimlerden birisi diziye veda etti.

KENAN ECE İLE YOLLAR AYRILDI

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu ve Doctor Foster adlı diziden uyarlanan Sadakatsiz'in ikinci sezonu başlıyor.

Dizinin yeni bölümü öncesinde, Turgay karakterini canlandıran Kenan Ecenin kadrodan ayrıldığı iddia edildi.

Kenan Ece'nin ayrılması ile beraber ise diziye Aras karakteri ile Berkay Ateş dahil oldu.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, dizinin hayranları yeni bölüm için saatleri saymaya başladı.

"GÜZEL BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Sadakatsiz dizisi ile ilgili Tarık Emir Tekin'den yeni sezona dair sürpriz bir açıklama geldi.

"Çok güzel bir sezon bizi bekliyor” diyerek Sadakatsiz dizisinin güçlü bir şekilde geri döneceğini anlatan oyuncu, "Genelde ilk bölümler daha meşakkatli oluyor. Bütün parametreleri doğru tutturmak için daha yoğun emek harcıyor insanlar.” dedi.

Diziyle ilgili tüyo veren Tekin “Merak ettirecek, eğlendirecek, tatmin ettirecek, zaman zaman üzecek konular var. Güzel bir sezon bekliyor. Laf olsun diye söylemiyorum, çok enteresan olacak bu sezon” diye konuştu.