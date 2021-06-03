Sadakatsiz'de kim öldü? Volkan ikisini de kaybediyor...

Sezon finali ile ekranlara gelen Sadakatsiz, son sahnesiyle seyircilerin nefesini kesti. Büyük yüzleşmede Derin ve Asya'nın içinde olduğu araç uçurumdan düştü. Peki Sadakatsiz'de kim öldü?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, sezon finaliyle ekran macerasına ara verdi.

Dizide heyecan doruk noktasına çıkarken, Sadakatsiz'de Asya ve Derin öldü mü sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor.

Dizinin final sahnesinde Derin ve Asya'nın bulunduğu aracın uçurumdan yuvarlanarak denize gömülmesi geceye damga vurdu. Peki, Sadakatsiz'de kim öldü? Sadaketsiz'de Asya mı, yoksa Derin mi öldü? Sadakatsiz sezon finali ve yaşananlar...

ASYA VE DERİN YÜZLEŞTİ

Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisi oldu. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin’i döndürmeye çalıştı.

VOLKAN'IN YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

5 yıl önce tanışan Derin ve Volkan arasında yaşananlar bir bir son bölümde aydınlandı. Derin, aşık olduğu adamın evli olduğunu nasıl öğrendiği de ekranlara geldi. İlk hayal kırıklığını yaşayan Derin ilişkinin başında Volkan'ın türlü yalanlarla nasıl oyaladığı ekranlara geldi.

Derin, Volkan'ın yalanlarını yakalamaya başladığı ilk anlar ve takıntı haline gelen ilişkinin karanlık tarafı adeta aydınlandı. Asya'yla mutsuz olduğu konusunda yalan söylediğini fark eden Derin, geçmişte kendini defalarca Asya'ya fark ettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BAHAR HEP KARŞI ÇIKMIŞ

Aldatılmanın ilk anlarının ekranlara geldiği Sadakatsiz'de izleyicinin algıyı tamamen farklı bir yöne evrildi. Bahar'ın sanıldığı gibi aslında bu ilişkiyi en başında onaylamadığı ortaya çıktı.

Yayınlanan bir kesitte Bahar, Volkan ve Derin aşkının ilk şahidi oluyor. Derin'le salonundan tanışık olan Bahar, onu Volkan ve Asya'nın evinden çıkarken görüyor. Durumu fark ederek Volkan'dan aslında hesap soruyor.

SADAKATSİZ'DE KİM ÖLDÜ? ASYA MI YOKSA DERİN Mİ ÖLDÜ?

Sezon finalindeki hesaplaşmanın ve dizinin son sahnesinde ise Asya ve Derin'in bulunduğu araç uçurumdan yuvarlanıyor. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacak? Asya mı yoksa Derin mi öldü?

Uyarlandığı Doctor Foster dizisinden farklı bir yol izleyen dizide kimin veda edeceği yeni sezonda belli olacak.