Sadakatsiz'e Aras'ın dönüşü damga vurdu! Bu bildiğin ters köşe

Sadakatsiz'in 40. bölümünde, Asya yeniden Asrın Hastanesi'ne başhekim olurken, Aras’ın Tekirdağ’a geri gelmesi geceye damga vurdu. İzleyiciler, dizinin son sahnesine sosyal medyadan yorum yağdırdı.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisinin her bölümü, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Sevilen dizi 24 Kasım Çarşamba akşamı 40. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, Aras'ın kendisine evli olduğunu söylemesine dayanamayan Asya bayıldı.

BOŞANMAK İÇİN LONDRA'YA GİTTİ

Yaşananların ardından Volkan'la karşı karşıya gelen Aras, Asya'yı rahatsız etmeye devam eden Leyla'yı da yanına alarak Londra'ya dönmeye karar verdi. Tüm bunları hazmetmeye çalışan Asya, Aras'ı bir kez daha yanına çağırdı.

Asya'ya, Leyla'nın kendisini aldattığını söyleyen Aras, boşanma kararını ilk olarak Leyla'nın bilmesinin uygun olacağını belirtti. Tam da bu yüzden Asya’ya gerçekleri anlatmak için beklediğini açıkladı.

ASYA, YENİDEN BAŞHEKİM OLDU

Nevin, Derya'nın Kadir'in yalanları nedeniyle başhekimlikten istifa etmesiyle boşalan pozisyonu Asya'ya teklif etti. Asya da yeniden başhekim olmayı kabul etti.

Sadakatsiz'in 40. bölümünün son sahnesinde, iki hafta ileriye gidildi. Boşanmak için Londra'ya giden Aras, iki hafta aradan sonra dönme kararı aldı.

ARAS HASTANEYİ SATIN ALDI

Dizinin final sahnesinde ise Aras Ateşoğlu'nun dünyaca ünlü bir Türk yazılımcı olduğu ve Türkiye'ye döndüğü haberini televizyonda gören Volkan büyük şok yaşadı.

Asya'nın görev yaptığı ve yeniden başhekimlik teklif edildiği hastaneyi de satın alan Aras, ailesinin çiftlik evine geldi.

ASYA İLE SELAMLAŞTI

Eve giren Aras, salonda kendisini bekleyen Asya ile selamlaştı. İkilinin haftalar sonra bir araya gelmesi, dizinin müdavimleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.