Sadakatsiz'e damga vuran sahne: İhanetin bedeli ağır oldu, Volkan perişan!

Sadakatsiz'in dün ekrana gelen bölümünde; Volkan'ın Asya için Derin'in kucağında ağlaması dikkati çekti. Volkan aldatmanın bedelini öderken, o anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz, dün yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi.

Dizinin yayınlanan yeni bölümünde; seyirciler Asya'yı aldatan Volkan'ınn pişmanlığını ve perişanlığını izledi.

Asya'nın uzun bir süre sonra yeniden aşık olması ve mutluluğu başkasında bulması, Volkan'ı delirtti.

Aras'a saldıran ve onunla yumruk yumruğa kavga eden Volkan, Asya'nın Aras'ı öpmesine ise dayanamadı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken bazıları Volkan'a üzüldü bazılarıysa bu sonu çoktan hakettiğini söyledi.

Asya ve Aras'ın öpüştüğünü gören Volkan soluğu deniz kenarında alırken, yardımına yine Selçuk koştu.

VOLKAN, ASYA İÇİN AĞLIYOR

Volkan'ı sarhoş halde bulan ve onu toparlayarak evine getiren Selçuk, Derin'e teslim etti.

Ancak Volkan kapıdan girdiği andan itibaren ağlamaya ve "Onu öptü" diye sayıklamaya başladı.

Selçuk, Volkanı susturmak ve onu yerden kaldırarak odasına götürmek istedi ancak başarılı olamadı.

Derin'in kucağına başını koyan Volkan, "Asya" diye ağlamaya ve "Onları gördüm. Asya o adamı öptü." diye söylenmeye başladı.

O anlarda şaşıran Derin'in Volkan'a sarılması ise sosyal medyadan büyük tepki aldı.

Sadakatsiz'e damga vuran sahne İZLE

SOSYAL MEDYA VOLKAN'IN PİŞMANLIĞINI KONUŞTU

Sosyal medya kullanıcıları "Sadakatsiz" etiketiyle binlerce paylaşım yaptı ve Volkan'ın pişman olması hakkında yorumda bulundu.