Euro
11.1171
0.82%
Dolar
9.5912
1.17%
Altın
556.7
1.59%
Borsa
1.52
0.06%
Bitcoin
582.000
1.90%
BTXN Coin
24.90
18.00%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Sadakatsiz'e damga vuran sahne: İhanetin bedeli ağır oldu, Volkan perişan!

    Sadakatsiz'in dün ekrana gelen bölümünde; Volkan'ın Asya için Derin'in kucağında ağlaması dikkati çekti. Volkan aldatmanın bedelini öderken, o anlar sosyal medyaya damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 11:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sadakatsiz'e damga vuran sahne: İhanetin bedeli ağır oldu, Volkan perişan!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz, dün yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi.

    Dizinin yayınlanan yeni bölümünde; seyirciler Asya'yı aldatan Volkan'ınn pişmanlığını ve perişanlığını izledi.

    Asya'nın uzun bir süre sonra yeniden aşık olması ve mutluluğu başkasında bulması, Volkan'ı delirtti.

    Aras'a saldıran ve onunla yumruk yumruğa kavga eden Volkan, Asya'nın Aras'ı öpmesine ise dayanamadı.

    O anlar sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken bazıları Volkan'a üzüldü bazılarıysa bu sonu çoktan hakettiğini söyledi.

    Asya ve Aras'ın öpüştüğünü gören Volkan soluğu deniz kenarında alırken, yardımına yine Selçuk koştu.

    VOLKAN, ASYA İÇİN AĞLIYOR

    Volkan'ı sarhoş halde bulan ve onu toparlayarak evine getiren Selçuk, Derin'e teslim etti.

    Ancak Volkan kapıdan girdiği andan itibaren ağlamaya ve "Onu öptü" diye sayıklamaya başladı.

    Selçuk, Volkanı susturmak ve onu yerden kaldırarak odasına götürmek istedi ancak başarılı olamadı.

    Derin'in kucağına başını koyan Volkan, "Asya" diye ağlamaya ve "Onları gördüm. Asya o adamı öptü." diye söylenmeye başladı.

    O anlarda şaşıran Derin'in Volkan'a sarılması ise sosyal medyadan büyük tepki aldı.

    Sadakatsiz'e damga vuran sahne İZLE

    Sadakatsiz e damga vuran sahne: İhanetin bedeli ağır oldu, Volkan perişan! #1

    SOSYAL MEDYA VOLKAN'IN PİŞMANLIĞINI KONUŞTU

    Sosyal medya kullanıcıları "Sadakatsiz" etiketiyle binlerce paylaşım yaptı ve Volkan'ın pişman olması hakkında yorumda bulundu.

    Sadakatsiz e damga vuran sahne: İhanetin bedeli ağır oldu, Volkan perişan! #2

    Sadakatsiz e damga vuran sahne: İhanetin bedeli ağır oldu, Volkan perişan! #3

    Sadakatsiz e damga vuran sahne: İhanetin bedeli ağır oldu, Volkan perişan! #4

    Sadakatsiz e damga vuran sahne: İhanetin bedeli ağır oldu, Volkan perişan! #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir