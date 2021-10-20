Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bir kez daha şaşırttı! Meğer eski sevgilisi Cem Yılmaz ile o dizide...

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere bir kez daha şaşırttı! Meğer eski sevgilisi Cem Yılmaz ile o dizide...

Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de hayat verdiği Asya karakteriyle büyük beğeni toplayan Cansu Dere ve eski sevgilisi komedyen Cem Yılmaz ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

Başarılı oyuncu Cansu Dere, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı güne damga vuran reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde rol alıyor.

Cansu Dere, dizide hayat verdiği Asya karakteriyle kendine bir kez daha hayran bırakmayı başarırken hakkında ortaya çıkan gerçek ise hayranlarını şoke etti.

Ünlü oyuncunun, 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katıldığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

MANKEN OLARAK ROL ALMIŞ

Cansu Dere, Avrupa Yakası'nın 139. bölümünde manken olarak boy gösterdi.

Yaprak ve Fatoş'un izlemeye geldiği bir defilede yürüyen Cansu Dere'nin o görüntülerini gören hayranları, adeta şoke oldu.

Cansu Dere'nin arkasından podyuma çıkan diğer mankenin Çağla Şıkel olması ise dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ SEVGİLİSİ DE AVRUPA YAKASI'NA KATILMIŞTI

Bir dönem, Cem Yılmaz da tıpkı eski sevgilisi Cansu Dere gibi Avrupa Yakası'na konuk oyuncu olarak katıldı.

Yılmaz, dizinin final bölümünde sürpriz oyuncu olarak seyirciyi şaşırttı.

7 YIL AŞK YAŞADILAR

Cansu Dere ve Cem Yılmaz, geçmişte 7 yıl boyunca aşk yaşamıştı.

Üstelik Cem Yılmaz ve eşi Ahu Yağtu'nun, Cem Yılmaz'ın eski aşkı Cansu Dere'yi unutamadığı için boşandığı iddia edilmişti.