Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ününe ün kattı! Madrid yolcusu

Sadakatsiz dizisinde oynayan ve dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, Madrid'e gidiyor. Güzel oyuncu dizide oynadığı Asya karakteri ile herkesin dikkatini çekti ve ödüle layık görüldü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkati çekti.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, dün yine heyecanlı bir bölümle ekrandaydı.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi Volkan, Asya ve Aras'ın arasında dönen olayları seyirciyle buluşturdu.

Volkan'la boşandıktan sonra yeniden aşık olan Asya, Aras'ın evli olduğunu öğrendi ve büyük bir yıkım yaşadı.

Aras ise kendisini aldatan eşi Leyla'dan boşanmak için Londra'ya gitti ve Asya'nın başhekim olduğu hastaneyi satın aldı.

Dizi bu gelişmelerle devam ederken Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, ününe ün katmaya başladı.

Dere rol aldığı dizilerle, İspanyol kamuoyunda gördüğü ilgi nedeniyle bireysel başarı ödülüne layık görüldü.

CANSU DERE MADRİD YOLCUSU

Hem başarılı hem güzel olan oyuncu Cansu Dere, Sadakatsiz dizisi ile kendisini bir kez daha ispatladı. Herkesin beğenisini ve dikkatini çeken Dere, bir ödüle layık görüldü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere; Türkiye ve İspanya arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler düzenleyen, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası tarafından ödülle layık görüldü.

Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal bağları güçlendiren özel isimlere verilen ödüller kapsamında Dere “Bireysel Başarı Ödülü” alacak.

Güzel oyuncu 1 Aralık’ta Madrid’deki Four Seasons Otel’de yapılacak olan törene katılacak.

Dere’ye özellikle “Anne”, “Sıla” ve “Sadakatsiz” dizilerindeki rolüyle İspanyol kamuoyunda büyük çapta tanınması ve beğeni toplaması nedeniyle ödül verildiği açıklandı.