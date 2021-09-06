Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin yeni sezon imajı

Sadakatsiz dizisindeki Asya rolüyle milyonların beğenisini toplayan Cansu Dere'nin yeni imajı da beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Asya'nın yeni sezon imajı...

Sadakatsiz dizisinin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor.

Diziden ayrılacağı iddiaları kısa bir süre gündeme gelen Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in sosyal medya paylaşımlarından anlaşıldığı kadar dizinin ikinci sezonu tam kadro...

Sadakatsiz ekibi de yeni sezon hazırlıklarını sosyal medya paylaşımları ile de duyuruyor.

ASYA'NIN YENİ İMAJI

Dizide Asya karakterini oynayan oyuncu Cansu Dere ise son yaptığı paylaşım ile hayranlarını şok etti.

Setten ilk görüntülere de yer verdiği paylaşımda Cansu Dere'nin yeni imajı da sevenleriyle ilk kez paylaşıldı.

İşte Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin yeni imajı...