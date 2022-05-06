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    • Sadakatsiz'in Asya'sı derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzanıp poz verdi! Görenlerin aklı uçtu...

    Sadakatsiz'in Asya'sı derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzanıp poz verdi! Görenlerin aklı uçtu...

    Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Derin yırtmaçlı elbisesiyle balkonda uzanarak poz veren Dere, güzelliğiyle hayranlarını büyüledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 12:45
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    Sadakatsiz'in Asya'sı derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzanıp poz verdi! Görenlerin aklı uçtu...

    2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli seçilen ve profesyonel mankenlik yapmaya başlayan Cansu Dere, oyunculuğa Sex and the City dizisinden uyarlanan Metro Palas dizisiyle başladı.

    Daha sonra Alacakaranlık, Güz Yangını, Kabuslar Evi, Sıla, Son Osmanlı Yandım Ali, Acı Aşk gibi yapımlarda rol alan Cansu Dere, bir döneme damgasını vuran Ezel dizisiyle büyük bir üne kavuştu.

    Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı dizide hayat verdiği Eyşan rolüyle akıllara kazınan Cansu Dere, Ezel'den sonra Muhteşem Yüzyıl, Anne, Şahsiyet, Ferhat ile Şirin gibi birçok yapımda boy gösterdi.

    Şimdilerde başrolünü Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Dere, oyunculuğuyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

    Performansının yanı sıra güzelliğiyle de görenleri büyüleyen Dere, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

    Zaman zaman cesur pozlarıyla adından söz ettiren 41 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Cansu Dere'den derin yırtmaçlı poz

    Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Cansu Dere, derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle balkonda uzanarak verdiği pozunu paylaştı.

    Kusursuz fiziğiyle görenlerin aklını başından alan Dere'nin karesi, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Hayranları, güzel oyuncunun fotoğrafına, Ezel dizisindeki Eyşan rolüne atıfta bulunarak ''Eyşan geri döndü'', ''Siyah kuğu'', ''Bu nasıl güzellik'', ''Bakmaya doyamıyoum'' yorumlarında bulundu.

    Sadakatsiz in Asya sı derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzanıp poz verdi! Görenlerin aklı uçtu... #1

    Sadakatsiz in Asya sı derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzanıp poz verdi! Görenlerin aklı uçtu... #2

    Sadakatsiz in Asya sı derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzanıp poz verdi! Görenlerin aklı uçtu... #3

    Sadakatsiz in Asya sı derin yırtmaçlı elbisesiyle sere serpe uzanıp poz verdi! Görenlerin aklı uçtu... #4


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