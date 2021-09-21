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- Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı yenilendi! Kızıl saçlara veda bakıra merhaba!
Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı yenilendi! Kızıl saçlara veda bakıra merhaba!
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 21:45
- Güncelleme : 21.09.2021 - 22:40
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi, yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezona damga vuran dizide Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı, oyunculuğu ve güzelliği ile dikkati çekti.
Kızıl saçları ile beğeni toplayan Kuvancı, yeni sezon öncesi imaj değişikliği yapmayı tercih etti.
Oyuncunun son halini gören Sadakatsiz izleyicileri şaşırırken, takipçileri ise beğenmeden geçemedi...
YELİZ KUVANCI BAKIRA "MERHABA" DEDİ
Yeliz Kuvancı, radikal bir karar alarak imajını değiştirdi.
Kızıl saçlarına veda eden Kuvancı, sosyal medya hesabından yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu.
Kızıl saçlarında değişikliğe giden Kuvancı, bakır modasına uydu.
SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sadakatsiz dizisi yeni bölümleri Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanıyor.
Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonu 22 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.