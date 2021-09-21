Euro
10.3152
1.99%
Dolar
8.7644
1.3%
Altın
493.31
0.28%
Borsa
1.401
-0.43%
Bitcoin
391.128
4.44%
EXEN Coin
22.66
-0.65%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı yenilendi! Kızıl saçlara veda bakıra merhaba!

    Sadakatsiz dizisinde rol alan ve oynadığı karakter ile dikkatleri çeken Yeliz Kuvancı, imaj tazeledi. Kızıl saçlarına veda eden oyuncunun son hali ise takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 21:45
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 22:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı yenilendi! Kızıl saçlara veda bakıra merhaba!

    Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi, yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    Geçtiğimiz sezona damga vuran dizide Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı, oyunculuğu ve güzelliği ile dikkati çekti.

    Kızıl saçları ile beğeni toplayan Kuvancı, yeni sezon öncesi imaj değişikliği yapmayı tercih etti.

    Oyuncunun son halini gören Sadakatsiz izleyicileri şaşırırken, takipçileri ise beğenmeden geçemedi...

    YELİZ KUVANCI BAKIRA "MERHABA" DEDİ

    Yeliz Kuvancı, radikal bir karar alarak imajını değiştirdi.

    Kızıl saçlarına veda eden Kuvancı, sosyal medya hesabından yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu.

    Kızıl saçlarında değişikliğe giden Kuvancı, bakır modasına uydu.

    Sadakatsiz in Bahar ı Yeliz Kuvancı yenilendi! Kızıl saçlara veda bakıra merhaba! #1

    SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sadakatsiz dizisi yeni bölümleri Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanıyor.

    Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonu 22 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

    Sadakatsiz in Bahar ı Yeliz Kuvancı yenilendi! Kızıl saçlara veda bakıra merhaba! #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir