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Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı yenilendi! Kızıl saçlara veda bakıra merhaba!

Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı yenilendi! Kızıl saçlara veda bakıra merhaba!

Sadakatsiz dizisinde rol alan ve oynadığı karakter ile dikkatleri çeken Yeliz Kuvancı, imaj tazeledi. Kızıl saçlarına veda eden oyuncunun son hali ise takipçilerinden tam not aldı.