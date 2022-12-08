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    Sadakatsiz'in Ceren'i Sümeyye Aydoğan 'ın günaydın pozu büyüledi! "Güneş gibi doğdun.."

    Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Aydoğan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini topladı..
    • 08.12.2022 - 13:01
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    Sadakatsiz'in Ceren'i Sümeyye Aydoğan 'ın günaydın pozu büyüledi! 'Güneş gibi doğdun..'

    1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Sümeyye Aydoğan oyunculuğunun yanısıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

    Sümeyye Aydoğan ilk olarak 2021 yılında Kahraman Babam isimli dizisinde Menekşe rolüyle kamera karşısına geçti. Daha sonra Geçen Yaz, Sadakatsiz ve Duy Beni gibi dizilerde rol aldı.

    Oynadığı diziler ile büyük bir şöhret yakalayan genç oyuncu sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yapıyor.

    Instagram'da 1.1 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunan Sümeyye Aydoğan'ın paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. Sümeyye Aydoğan son instagram pozları ile gündeme geldi.

    İşte Sümeyye Aydoğan'ın son instagram paylaşımı..

    Sadakatsiz in Ceren i Sümeyye Aydoğan ın günaydın pozu büyüledi! 'Güneş gibi doğdun..' #1

    Sadakatsiz in Ceren i Sümeyye Aydoğan ın günaydın pozu büyüledi! 'Güneş gibi doğdun..' #2

    Sümeyye Aydoğan'ın bazı instagram paylaşımları..

    Sadakatsiz in Ceren i Sümeyye Aydoğan ın günaydın pozu büyüledi! 'Güneş gibi doğdun..' #3

    Sadakatsiz in Ceren i Sümeyye Aydoğan ın günaydın pozu büyüledi! 'Güneş gibi doğdun..' #4

    Sadakatsiz in Ceren i Sümeyye Aydoğan ın günaydın pozu büyüledi! 'Güneş gibi doğdun..' #5

    Sadakatsiz in Ceren i Sümeyye Aydoğan ın günaydın pozu büyüledi! 'Güneş gibi doğdun..' #6

    Sadakatsiz in Ceren i Sümeyye Aydoğan ın günaydın pozu büyüledi! 'Güneş gibi doğdun..' #7


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