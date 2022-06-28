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    Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kimdir? Cesur pozları ile gündemden düşmüyor!

    Melis Sezen kimdir,nereli ve kaç yaşında soruları son dönemde sıklıkla sorulmaya başlandı.Peki Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen kimdir? İşte tüm merak edilenler..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 00:45
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    Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kimdir? Cesur pozları ile gündemden düşmüyor!

    Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen sosyal medyanın gündeminde.

    Sosyal medya hesabından paylaştığı bir dans videosu günün en çok konuşulan magazin haberleri arasında yer aldı.

    Peki Ara ara cesur pozlarıylada gündeme gelen Melis Sezen kimdir?

    Melis Sezen kimdir?

    2 Ocak 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Melis Sezen'in annesi Yunanistan göçmeni babası ise Arnavut göçmenidir.Melis Sezen Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olmuştur.

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen kimdir? Cesur pozları ile gündemden düşmüyor! #1

    Güzel oyuncunun ilk dizi deneyimi Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizi ile oldu.Daha sonra Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel gibi ünlü isimlerin yer aldığı Siyah İnci dizisinde rol alan Melis Sezen ismini duyurmaya başlamıştır.

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen kimdir? Cesur pozları ile gündemden düşmüyor! #2

    Birçok projede rol alan Melis Sezen son zamanlarda sıkça magazin gündeminde yer alıyor.Melis Sezen 47.Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Yıldızı Parlayanlar ödülününde sahibi olmuştur.

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen kimdir? Cesur pozları ile gündemden düşmüyor! #3

    Rol aldığı projeler

    2017 – Hayat Bazen Tatlıdır (Asya)

    2017 – Siyah İnci (Ebru)

    2018 – Dünya Hali(Gizem)

    2018 – Şampiyon Bold Pilot (Esra)

    2019 – İçten Sesler Korosu (Öykü)

    2019 – Leke (Yasemin)

    2019 – Mucize 2 (Beren)

    2019 – Sevgili Geçmiş (Deren)

    2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Nazan)

    2020 – Sadakatsiz (Derin)

     


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