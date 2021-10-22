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    Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yatak pozuyla nefes kesti! O kare sosyal medyayı salladı

    Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, sosyal medya hesabından yatakta verdiği bir pozu paylaştı. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Sezen, yatak pozuyla adeta cesaretini konuşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 16:58
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    Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yatak pozuyla nefes kesti! O kare sosyal medyayı salladı

    Başrollerini Cansu Dere ve Cindoruk'la paylaştığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Melis Sezen, yaptığı her paylaşımla göz dolduruyor.

    Güzel oyuncu, son olarak 1.2 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla adından söz ettirdi.

    YATAKTA POZ VERDİ

    Sezen, yatakta verdiği bir pozu, Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu.

    En doğal halini filtre ve photoshop kullanmadan paylaşan Sezen, yatakta verdiği pozuyla cesaretini konuşturdu.

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen yatak pozuyla nefes kesti! O kare sosyal medyayı salladı #1

    GÜZELLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

    Güzelliğini gözler önüne seren Sezen'in paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen yatak pozuyla nefes kesti! O kare sosyal medyayı salladı #2

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen yatak pozuyla nefes kesti! O kare sosyal medyayı salladı #3

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