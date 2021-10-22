Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yatak pozuyla nefes kesti! O kare sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yatak pozuyla nefes kesti! O kare sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, sosyal medya hesabından yatakta verdiği bir pozu paylaştı. En doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan Sezen, yatak pozuyla adeta cesaretini konuşturdu.

Başrollerini Cansu Dere ve Cindoruk'la paylaştığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Melis Sezen, yaptığı her paylaşımla göz dolduruyor.

Güzel oyuncu, son olarak 1.2 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla adından söz ettirdi.

YATAKTA POZ VERDİ

Sezen, yatakta verdiği bir pozu, Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu.

En doğal halini filtre ve photoshop kullanmadan paylaşan Sezen, yatakta verdiği pozuyla cesaretini konuşturdu.

GÜZELLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Güzelliğini gözler önüne seren Sezen'in paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. İşte Melis Sezen'in o paylaşımı...