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    • Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yatak pozuyla yıktı geçti! Boylu boyunca uzandı, beğeni butonu çöktü

    Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yatak pozuyla yıktı geçti! Boylu boyunca uzandı, beğeni butonu çöktü

    Sadakatsiz dizisinde rol alan oyuncu Melis Sezen, yatakta boylu boyunca uzanıp güneşe karşı verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Sezen'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 14:10
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    Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yatak pozuyla yıktı geçti! Boylu boyunca uzandı, beğeni butonu çöktü

    Genç oyuncu Melis Sezen, şimdilerde başrolünü Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş ile paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz ile izleyici karşısına çıkıyor.

    Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkati çeken Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle şöhreti yakalayan Melis Sezen, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

    Sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Sezen, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, sık sık cesur paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

    25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    YATAKTA SERE SERPE UZANDI

    Yatakta sere serpe uzanarak poz veren Melis Sezen, çekildiği kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Sezen'in pencereden sızan güneşe karşı verdiği pozlar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Ünlü oyuncunun ''16.00 suları'' notunu düştüğü paylaşıma, ''Bu ne güzellik'', ''Niye bu kadar güzelsin'', ''Fıstık gibisin'', ''Akşam güneşi güzele vurumuş'' gibi yorumlar yapıldı.

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen yatak pozuyla yıktı geçti! Boylu boyunca uzandı, beğeni butonu çöktü #1

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen yatak pozuyla yıktı geçti! Boylu boyunca uzandı, beğeni butonu çöktü #2

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen yatak pozuyla yıktı geçti! Boylu boyunca uzandı, beğeni butonu çöktü #3

    Sadakatsiz in Derin i Melis Sezen yatak pozuyla yıktı geçti! Boylu boyunca uzandı, beğeni butonu çöktü #4


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