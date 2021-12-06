Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in eski halini görenler, ödül törenini unuttu

Sadakatsiz dizisinde boy gösteren Melis Sezen, dün gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vurdu. Gecede ödül alan ve derin göğüs dekoltesiyle dikkati çeken Sezen'in eski hali ise şoke etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkati çekti.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Her ismin karakteri ile ön plana çıkmayı başardığı dizide Melis Sezen, Derin karakterine hayat veriyor.

Derin karakterinin özelliklerini seyirciye geçirmeyi başaran Sezen, Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödülünü aldı.

Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan ödül töreninde sahneye çıkan Sezen, güzelliği ile adından söz ettirdi.

Derin göğüs dekoltesi ile birçok ismi geride bırakan oyuncu, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım" sözleri ile gündeme oturdu.

Oyuncunun dün geceki halleri konuşulurken, eski fotoğrafları ortaya çıktı. Sezen'in eski hali herkesi bir hayli şaşırttı.

MELİS SEZEN'İN ESKİ KARELERİ

Daha önce Leke ve Sevgili Geçmiş gibi dizilerde başrolü üstlenen Melis Sezen, Sadakatsiz sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu.

Herkesin sevdiği genç oyuncular arasında başı çeken Sezen'in yıllar önce çekilmiş karesi ortaya çıktı.

Güzelliğiyle herkesi mest eden Sezen’in çenesine yaptırdığı estetik dikkatli hayranlarının gözünden kaçmadı.